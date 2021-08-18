Для строительства северного обхода Владимира рассматривают три варианта

Как сообщил губернатор Владимир Сипягин, на совещании по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и строительства крупных дорожных объектов во Владимирской области обсудили возможные варианты трассировки будущей автомагистрали. Пока предложены три варианта, предстоит взвесить плюсы и минусы каждого из них. Но глава региона не исключает, что появятся и другие варианты. Деньги на проектирование автомагистрали по должны заложить в бюджет на следующий год, но точная сумма пока неизвестна. Напомним, по предварительным оценкам сорокакилометровая трасса обойдется минимум в двадцать миллиардов рублей, при этом ждать появления северного обхода в ближайшие годы не приходится: строительство начнется не раньше, чем построят скоростную трассу М-12.