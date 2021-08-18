Владимирец оштрафован за продажу шпионского подслушивающего устройства

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Октябрьский райсуд рассмотрел уголовное дело, которое было возбуждено Следственным управлением СК России по Владимирской области по материалам регионального Управления ФСБ на 36-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся по статье «Незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации».

Как установлено судом, с марта по апрель владимирец в рамках детективной деятельности купил у неизвестного гражданина через интернет шпионское устройство для получения информации, замаскированное под бытовую розетку. Этот «жучок» он использовал для работы, оказывая услуги очередному заказчику, после чего продал его за 30 тысяч рублей.

Сам детектив в ходе следствия и суда свою вину полностью признал и искренне раскаялся. С учетом этого обстоятельства, положительных характеристик и отсутствия судимости суд пришел к выводу, что ему можно назначить наказание, не связанное с лишением свободы, и оштрафовал владимирца на 40 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.