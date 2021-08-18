Во Владимире москвич из-за ссоры с девушкой украл алкоголь в пяти магазинах

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию областного центра обратились сотрудники пяти сетевых магазинов, которые сообщили о краже товара. В ходе проверки сыщики выяснили, что в течение нескольких часов неизвестный мужчина ходил из магазина в магазин и забирал с полок бутылки с дорогим алкоголем. Всего незваный гость набрал спиртного на 60 тысяч рублей.

Полицейским удалось при помощи записей с камер видеонаблюдения установить автомобиль, на котором перемещался подозреваемый, однако оказалось, что машина была взята в аренду. Тем не менее, оперативники смогли вычислить местонахождение молодого человека и задержать его.

Задержанным оказался 28-летний житель Москвы. Он не стал отпираться и сознался в кражах алкоголя. По его собственному признанию, кражи он совершил из-за ссоры с девушкой. Весь украденный алкоголь парень выпил.

В настоящее время дознаватели городского отдела полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», расследование уголовного дела продолжается. Сам молодой человек на время следствия отпущен под подписку о невыезде.