На Владимирскую область надвигается гроза

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами сильным, в отдельных районах град. Усиление порывов ветра до 20 м/с.

Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения; нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.

Владимирцев просят не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.