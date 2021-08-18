В микрорайоне Мостострой утонул молодой мужчина

Вечером 17 августа в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о том, что в микрорайоне Мостострой города Владимира, на озере Плавучем предположительно утонул мужчина. На место выехали сотрудники владимирского поисково-спасательного отряда и правоохранительных органов. Поисково-спасательные работы не принесли результатов и были продолжены утром 18 августа, когда спасателями поисково-спасательного отряда города Владимира из воды было извлечено тело утонувшего двадцатилетнего молодого человека. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии. Известно, что купался мужчина в необорудованном для этого месте. Главное управление МЧС России напоминает: подавляющее большинство всех трагедий на воде в этом году зафиксированы на объектах, которые не были допущены для отдыха и купания. Всего с начала года на водоемах области погибли 36 человек.