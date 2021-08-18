В Меленках продавали просроченные продукты

Прокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения законодательства о защите прав потребителей, санитарных правил при реализации продуктов питания, а также технических регламентов. Установлено, что в магазине «Продукты», расположенном в городе Меленки на улице 1 Мая, продавали молочную продукцию с истекшим сроком годности. В частности, для продажи населению 08 июля 2021 года представлены продукты питания: йогурт «Чудо» Сливочный йогуртер (срок годности - до 04.05.2021); йогурт «Услада молочная» (срок годности - до 02.06.2021); сырок творожный глазированный с ванилью «Советские традиции» (срок годности - до 01.07.2021); сырок творожный глазированный с молоком сгущенным вареным «Советские традиции» (срок годности - до 30.06.2021). По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан). Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.