Бывший зам директора МИАЦ Владимирской области обвинен в мошенничестве

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, уголовное дело было возбуждено и расследовано во взаимодействии с региональным Управлением ФСБ.

По версии следствия, теперь уже бывший заместитель директора Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области ввел в заблуждение директора учреждения и получил разрешение на совмещение работы с должностью аналитика в отделе обучения и развития персонала, установив себе за это доплату.

Так, с октября 2019 по июль 2020 года зам директора МИАЦ незаконно получил более 700 тысяч рублей.

Более того, в периоды, когда директора не было, и заместитель исполнял его обязанности, он устанавливал сам себе повышенные стимулирующие выплаты за совместительство, в связи с чем присвоил еще более 100 тысяч рублей.

В результате на чиновника было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества и присвоения с использованием служебного положения. В ходе следствия он полностью признал свою вину и возместил весь причиненный ущерб.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.