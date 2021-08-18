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Происшествия18 августа 2021 11:13

В Вязниковском районе задержан подозреваемый в краже сотового телефона

Потерпевшая обнаружила пропажу гаджета после возвращения из гостей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 38-летняя жительница поселка Степанцево обратилась в полицию 12 августа. Женщина рассказала, что после визита к подруге не обнаружила среди своих вещей сотовый телефон.

Полицейские установили круг людей, которые в это же время собирались у подруги потерпевшей, и заподозрили в хищении ранее уже попадавшегося стражам порядка за схожие преступления 30-летнего местного жителя. После задержания парень сознался, что действительно взял чужой сотовый телефон.

По версии следствия и по словам самого подозреваемого, он увидел, как женщина отлучилась, оставив телефон на столе, чем он и воспользовался. Парень забрал аппарат и затем продал его. Сумма ущерба составила 6000 рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».