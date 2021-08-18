У жителя Киржача, организовавшего рыбные пруды, по решению суда забрали землю

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района обратился в суд с иском к местному жителю о возложении обязанности в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу передать комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области по акту приема-передачи земельный участок общей площадью 391290 квадратных метров из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в Филипповском сельском поселении. Ранее между сельской администрацией и местным жителем был заключен договор аренды земельного участка общей площадью 391290 «квадратов» для использования в целях организации рыбных прудов на пять лет, до 04.06.2020 года. После истечения срока договор аренды земельного участка расторгнут, в ЕГРН внесена запись о прекращении договора аренды. Чиновники направили ответчику письмо о расторжении договора аренды и необходимости передать земельный участок по акту передачи, но арендатор возвращать землю не спешил. Теперь по решению суда мужчине все же придется освободить участок и вернуть его.