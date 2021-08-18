Во Владимирской области 18 августа коронавирус диагностирован у 191 человека

Во Владимирской области за прошедшие сутки 18 августа лабораторно подтвержден 191 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

25 случаев во Владимире, 24 - в Гусь-Хрустальном, 22 - в Муромском, 21 - в Ковровском районах. 12 заболевших в Юрьев-Польском, 11 - в Суздальском, по 10 - в Александровском, Вязниковском, Собинском районах, 9 случаев в Петушинском, по 7 - в Кольчугинском, Киржачском, по 6 - в Камешковском, Меленковском районах, по 5 случаев в Радужном и Селивановском районе, 1 случай в Гороховецком районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 46 832 случая заболевания (11 018 сл. в г. Владимире, 5492 сл. в Гусь-Хрустальном, 5028 сл. о. Муром, 3671 сл. в Ковровском, 2599 сл. в Александровском, 2555 сл. в Петушинском, 1933 сл. в Юрьев-Польском, 1996 сл. в Вязниковском, 1980 сл. в Кольчугинском, 1858 сл. в Суздальском, 1516 сл. в Киржачском, 1530 сл. в Собинском, 1313 сл. в Меленковском, 1077 сл. в Гороховецком, 1072 сл. в Камешковском, 903 сл. в Селивановском, 707 сл. в Судогодском, 584 сл. в г. Радужном).