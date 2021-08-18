В Радужном нетрезвые угонщики похитили автомобиль из гаражных боксов

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Радужного возбудили уголовное дело по факту угона легкового автомобиля «Опель», принадлежащего 70-летнему местному жителю.

Преступление произошло в конце июля. В тот день в полицию ЗАТО обратился хозяин легковушки, сообщивший о том, что у него исчез автомобиль, стоявший в гаражных боксах.

Полицейские уточнили обстоятельства, и через некоторое время нашли машину, в салоне которой находились 31 и 35-летний жители Радужного.

Оказалось, что молодые люди накануне приняли спиртное и решили покататься. Заметив в гаражном боксе легковушку с оставленными в ней ключами, они сели в салон и отправились кататься по городу. Выяснилось, что мужчина, сидевший за рулем, ранее уже был судим за повторную езду в пьяном виде. В связи с этим на него в ближайшее время возбудят еще одно уголовное дело за нетрезвое вождение.

Расследование уголовного дела продолжается.