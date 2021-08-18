Во Владимире обнаружено полторы тысячи пачек контрафактных сигарет

Как сообщает Владимирская таможня, проверены были четыре магазина, действующие на территории областного центра. В общей сложности в них обнаружили 1564 пачки сигарет с нарушениями правил маркировки. По словам специалистов, этикетки говорят о том, что почти все эти пачки были сделаны в Белоруссии.

- Нарушения правил маркировки различные - акцизные марки либо отсутствуют, либо имеют признаки контрафактных. Также использовались QR-коды-имитаторы, не несущие закодированной информации о товаре. Такие товары запрещены к ввозу и обороту внутри страны» - сообщила заместитель начальника Владимирской таможни - начальник Службы контроля после выпуска товаров Ольга Большакова.

В настоящее время контрафактные сигареты и материалы по ним переданы в городской главк полиции для принятия решения согласно закона.