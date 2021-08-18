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Здоровье18 августа 2021 9:12

Больше 57 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4667 человек
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимире продолжается вакцинация жителей областного центра от коронавирусной инфекции. К 17 августа во Владимире первым компонентом вакцины от ковида привито 72108 человек. Оба компонента вакцины получили 57688 жителей города.

Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4667 человек. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 83766 доз вакцины.

В лечебных учреждениях города развернуто в общей сложности 540 коек для стационарного лечения больных ковидом: 497 для взрослых пациентов, 43 — для детей.