Больше 57 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

Во Владимире продолжается вакцинация жителей областного центра от коронавирусной инфекции. К 17 августа во Владимире первым компонентом вакцины от ковида привито 72108 человек. Оба компонента вакцины получили 57688 жителей города.

Своей очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 4667 человек. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 83766 доз вакцины.

В лечебных учреждениях города развернуто в общей сложности 540 коек для стационарного лечения больных ковидом: 497 для взрослых пациентов, 43 — для детей.