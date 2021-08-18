На матч элитного раунда Бетсити Кубка России по футболу пустят больше тысячи владимирцев

Уже через неделю владимирское "Торпедо" проведет матч элитного раунда Бетсити Кубка России по футболу. 25 августа черно-белые примут команду из Набережных Челнов "КАМАЗ".

Как сообщает пресс-служба владимирского "Торпедо", определено максимальное количество человек, которое может быть допущено на матч. После согласования всех нюансов возможного проведения встречи со зрителями и в строгом соответствии с указами Губернатора Владимирской области, требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области, Регламента проведения соревнований и Санитарного Регламента принято решение о допуске на стадион 1122 человек (болельщики обоих клубов, официальные представители РФС, ФНЛ и ФНЛ-2, представители СМИ).

Стоимость входного билета для всех категорий болельщиков составит 200 рублей. Стоимость детского билета (до 12 лет в сопровождении родителей) - 50 рублей.