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Общество18 августа 2021 9:02

На матч элитного раунда Бетсити Кубка России по футболу пустят больше тысячи владимирцев

25 августа во Владимир приедет "КАМАЗ"
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Уже через неделю владимирское "Торпедо" проведет матч элитного раунда Бетсити Кубка России по футболу. 25 августа черно-белые примут команду из Набережных Челнов "КАМАЗ".

Как сообщает пресс-служба владимирского "Торпедо", определено максимальное количество человек, которое может быть допущено на матч. После согласования всех нюансов возможного проведения встречи со зрителями и в строгом соответствии с указами Губернатора Владимирской области, требованиями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области, Регламента проведения соревнований и Санитарного Регламента принято решение о допуске на стадион 1122 человек (болельщики обоих клубов, официальные представители РФС, ФНЛ и ФНЛ-2, представители СМИ).

Стоимость входного билета для всех категорий болельщиков составит 200 рублей. Стоимость детского билета (до 12 лет в сопровождении родителей) - 50 рублей.