В Доброграде ликвидирован крупный пожар в банном комплексе

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в поселке Доброград Ковровского района, именуемом первым частным городом, случился пожар в банном комплексе дома за пределами местного парк-отеля.

Информация о пожаре поступила на пульт диспетчеров в 11.52, на место выезжали 17 человек личного состава МЧС на пяти пожарных машинах, расчет частной пожарной охраны с завода «Аскона», а также пожарный расчет исправительной колонии ИК-6. К моменту прибытия пожарных горела кровля банного комплекса.

Огнеборцам удалось справиться с огнем и не дать ему разойтись на весь дом. Общая выгоревшая площадь составила 225 квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.