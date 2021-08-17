В Коврове неизвестный травмировал ребенка из пневматического оружия

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в настоящее время областное надзорное ведомство проводит проверку по факту травмирования неустановленным человеком 10-летнего мальчика из пневматического оружия.

Сам инцидент случился вечером 7 июля в гаражном массиве на улице Еловой. Четверо ребят гуляли, когда кто-то начал по ним стрелять. Один из ребят оказался ранен. Рана оказалась не опасной, однако пулю врачи не смогли извлечь до сих пор — ребенка должны в октябре прооперировать по этому поводу во Владимире в спеццентре в Пиганово.

По факту произошедшего правоохранительные органы также проводят доследственную проверку, ход которой взят прокуратурой на контроль.