В ВлГУ зачислили более двух тысяч студентов и аспирантов

На первый курс госуниверситета зачислено 2240 человек, прошедших по конкурсу на бюджетные места на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, а также среднего профессионального образования. Первокурсниками станут не только наши земляки, но и жители Московской, Нижегородской, Ивановской, Архангельской, Брянской, Иркутской, Мурманской областей, Камчатского края, республик Карелия, Коми и Крым и других стран.

Приемная комиссия ВлГУ отметила возросший интерес абитуриентов к направлениям подготовки и специальностям в сфере информационных технологий и робототехники. В частности, речь идет о направлениях бакалавриата «Программная инженерия» и «Прикладная информатика» и специальностях колледжа «Информационные системы и программирование» и «Мехатроника и мобильная робототехника». Традиционно большой популярностью у поступающих пользуются программы, связанные с изучением языков («Педагогическое образование» с двумя языковыми профилями и профилем «Экономическое образование. Английский язык»; «Лингвистика»), в сфере юриспруденции, внешнеэкономической деятельности, гуманитарных и социальных наук.