В Вязниках зафиксированы перебои в подаче воды на станции Сарыево

В ходе проверки по информации СМИ сотрудники Вязниковской межрайонной прокуратурой выяснили, что у домов №31, 33 и 37 по улице Железнодорожной станции Сарыево произошли порывы трубы с холодной водой. Причем в доме №40 по той же улице на момент проверки в двух квартирах холодной воды не было, а никаких мер ответственная организация не предпринимала.

Выяснилось, что собственником артезианской скважины и сетей местного холодного водоснабжения является администрация Вязниковского района, и ведает ими МУП «Фонд». Однако, вопреки правилам предоставления коммунальных услуг, аварии на трубах холодного водоснабжения МУП вовремя не устранил, превысив срок перерыва в подаче жителям воды.

В результате организации было внесено представление, а также на МУП «Фонд» и отдельно на его ответственного сотрудника были составлены административные протоколы. В настоящее время представление и протоколы находятся на рассмотрении, а устранение нарушений контролируется прокуратурой.