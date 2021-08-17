В Муроме мальчик на самокате попал под колеса автомобиля

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 16.20 в районе дома №5 по улице Пролетарская водитель «Тойоты-Хина» 1991 года рождения наехал на 10-летнего ребенка, который ехал на самокате по правому краю проезжей части.

Как выяснилось, мальчик двигался в попутном направлении, однако в какой-то момент, не дожидаясь проезда автомобиля, повернул налево.

В результате ребенок получил травмы, с которыми был госпитализирован. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, а также ушиб лобной области.

В настоящее время по данному факту Госавтоинспекция проводит проверку.