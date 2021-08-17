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Общество17 августа 2021 15:57

Во Владимирской области с начала года взыскано алиментов на 80 миллионов рублей

Столько средств удалось получить за прошедшие семь месяцев 2021 года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в пользу несовершеннолетних с начала года взыскано уже более 80 миллионов рублей, уплаченных в качестве алиментов. Эта цифра на 25 миллионов рублей превышает прошлогодний показатель за это же время.

При этом в течение текущего года приставы ограничили 450 нерадивым родителям право пользования автомобилями, а 321 «алиментщика» и вовсе привлекли к уголовной ответственности.

Также в качестве побудительной меры к выплате алиментов владимирские судебные приставы использовали временное ограничение на выезд за пределы страны. В общей сложности было вынесено 3500 постановлений о таком ограничении.

Работа по взысканию алиментов будет продолжена.