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Происшествия17 августа 2021 15:07

В Судогодском районе «Жигули» столкнулись с попутным «КамАЗом»

ДТП случилось утром 16 августа на трассе Никулино-Воровского-Мошок
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 09.10 на 32 километре автодороги между Никулино и Мошком 21-летний парень, ехавший за рулем «Жигулей» седьмой модели, столкнулся с грузовиком «КамАЗ» под управлением водителя 1978 года рождения.

В результате ДТП травмы получили водитель легковушки и его 18-летний пассажир. У первого прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» диагностировала ушиб голеностопного сустава, у второго — ушиб верхней губы. Обоим медицинская помощь была оказана на месте.

В ГИБДД по данному факту проводится проверка.