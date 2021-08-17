В Судогодском районе «Жигули» столкнулись с попутным «КамАЗом»

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 09.10 на 32 километре автодороги между Никулино и Мошком 21-летний парень, ехавший за рулем «Жигулей» седьмой модели, столкнулся с грузовиком «КамАЗ» под управлением водителя 1978 года рождения.

В результате ДТП травмы получили водитель легковушки и его 18-летний пассажир. У первого прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» диагностировала ушиб голеностопного сустава, у второго — ушиб верхней губы. Обоим медицинская помощь была оказана на месте.

В ГИБДД по данному факту проводится проверка.