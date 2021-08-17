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Происшествия17 августа 2021 15:04

Экс-генерального директора КЭМЗ обвиняют в превышении служебных полномочий

Он продавал трактора, выпускаемые заводом, слишком дешево
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с ОЭБиПК регионального УМВД расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «КЭМЗ» Владимира Лебедева. По версии следствия, с апреля 2018 года по декабрь 2019 года он создал льготные условия при реализации выпускаемой продукции одной из коммерческих фирм, согласно которым трактора продавались по цене ниже, чем их прайсовая стоимость. А в декабре 2019 года обвиняемый путем заключения дополнительного соглашения предоставил данной фирме приоритетное право на реализацию продукции завода, а также полномочия по созданию дилерской сети в регионах. Из-за его действий завод получил ущерб на тридцать с половиной миллионов рублей. Сейчас бывший гендиректор находится под домашним арестом, свое отношение к объявлению он не стал высказывать. Расследование уголовного дела продолжается.