Экс-генерального директора КЭМЗ обвиняют в превышении служебных полномочий

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с ОЭБиПК регионального УМВД расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «КЭМЗ» Владимира Лебедева. По версии следствия, с апреля 2018 года по декабрь 2019 года он создал льготные условия при реализации выпускаемой продукции одной из коммерческих фирм, согласно которым трактора продавались по цене ниже, чем их прайсовая стоимость. А в декабре 2019 года обвиняемый путем заключения дополнительного соглашения предоставил данной фирме приоритетное право на реализацию продукции завода, а также полномочия по созданию дилерской сети в регионах. Из-за его действий завод получил ущерб на тридцать с половиной миллионов рублей. Сейчас бывший гендиректор находится под домашним арестом, свое отношение к объявлению он не стал высказывать. Расследование уголовного дела продолжается.