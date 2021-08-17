Гимнастка Ангелина Мельникова получит от администрации Владимирской области премию в 2,5 миллиона рублей

Владимирские гимнасты продолжают возвращаться во Владимирскую область после успешных выступлений на Олимпиаде в Токио. Вслед за Ангелиной Шкатовой во Владимир приехала представитель спортивной гимнастики Ангелина Мельникова.

В СДЮШОР по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева, за которую она выступает, ее встретили не только тренеры и воспитанники, но и губернатор. И глава региона сообщил Ангелине, что за успехи на Олимпиаде она получит областную премию в 2,5 миллиона рублей. Напомним, что на соревнованиях в Токио она выиграла золото в командных соревнованиях, а также стала бронзовым призером в личном первенстве и в вольных упражнениях.

Не забыли власти региона и о настоящем воспитаннике владимирской школы гимнастики - Александре Карцеве. К сожалению, Александр не смог пройти квалификацию в многоборье. И в итоге не добился высоких результатов. Однако сам факт того, что его отобрали на Олимпийские игры, заслуживал премирования. Губернатор вручил Александру сертификат на 100 тысяч рублей.