Жителей Мелехово на время ремонта больницы повезут к врачам автобусами

Напомним — накануне стало известно о временном закрытии больницы в поселке Мелехово Ковровского района в связи с ее масштабной реконструкцией. Местные жители высказались категорически против, так как боятся, что медпомощь окажется для них недоступной.

Как рассказал губернатор Владимир Сипягин, после реконструкции здания площадь больницы увеличится с 2,2 тысяч до 6,5 тысяч квадратных метров, и мощность поликлиники для взрослых составит 360 посещений за смену, что в три раза больше нынешнего.

Также власти пообещали организовать в новом здании не только терапевтический, но и неврологический стационар и отдельно развернуть детскую поликлинику на 40 посещений в смену. Помимо прочего, тут появятся два лифта, которых никогда не было.

По словам заместителя главы региона Германа Елянюшкина, из-за масштабности работ принимать больных в том же здании не получится, поэтому временно все-таки придется потерпеть некоторые неудобства.

Так, главврач Ковровской районной больницы Ирина Земляникина уточнила, что найти единое здание для всех не удалось, поэтому педиатор, кардиолог и гинеколог смогут вести прием в ФАПе поселка Первомайский, офтальмологи и лор переберутся в Ковровскую больницу №2, а другим врачам найдут место в скором времени.

Вместе с тем, власти региона заверили, что людей станут подвозить к специалистам на специально выделенных автобусах. Срок окончания реконструкции — конец 2022 года.