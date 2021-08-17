Во Владимире два человека пострадали в ДТП с трактором и легковой машиной

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России, в 01.30 у перекрестка с улицей Ставровской водитель трактора МТЗ-82 1980 года рождения, поворачивая налево, не уступил дорогу встречной «Ладе» четырнадцатой модели, ехавшей прямо. За рулем легковой машины находился мужчина 1986 года рождения.

В результате удара пострадали водитель трактора и водитель легковушки. У первого прибывшие на место аварии врачи «скорой помощи» диагностировали ушиб плеча, у второго - закрытую травму грудной клетки и тупую травму живота. Обоим пострадавшим госпитализация не потребовалась.

В настоящее время в Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка.