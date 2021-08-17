Владимирская филармония примет участие в проекте "Пушкинская карта"

1 сентября в России стартует масштабный социальный проект «Пушкинская карта». Этот проект позволит молодым людям от 14 до 22 лет по своему выбору посещать спектакли, выставки, фестивали, концерты, творческие вечера за государственный счёт и расплачиваться за билеты специальной картой, на которую будет зачислено по три тысячи рублей.

Для того чтобы получить электронную «Пушкинскую карту» необходимо скачать и зарегистрировать приложение «Госуслуги.Культура». Оформление карты будет доступно с 1 сентября. Карта может быть как виртуальная, так и обычная пластиковая «Мир».

Владимирская филармония подключилась к проекту «Пушкинская карта», и это означает, что уже в сентябре можно будет приобрести билеты на первые три концерта.

8 сентября в 18.30 состоится музыкальный салон «Любви все возрасты покорны», где прозвучат стихи, а также популярные арии из опер, романсы и песни, написанные на стихи Пушкина, в исполнении солистов филармонии.

15 сентября в 18.30 "Классические миниатюры". В программе - классические произведения Баха, Генделя, Моцарта, Бетховена, Шопена, Шуберта, Рахманинова.

23 сентября в 18.30 - «Россия в песнях и танцах». В основе концертной программы - певческие и танцевальные традиции Русского народа, южной, северной, средней полосы России, а также Владимирского края.