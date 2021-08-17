Расследование ДТП в Александрове взято на контроль руководством СК России

Фото: СК России

Как сообщает следственный комитет России, накануне председатель СК генерал Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, случившегося в минувшие выходные в Александровском районе Владимирской области.

В настоящее время региональное Следственное управление СК России проводит проверку по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья. Ход проверки был поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним — авария случилась в 03.15 ночи 14 августа на 97 километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры». Туристический автобус «Неоплан» с 44 пассажирами, экскурсоводом и двумя водителями врезался в попутный большегруз, в результате чего пострадали 22 человека, 16 из них были направлены в больницу, где шестерых госпитализировали.

В полиции по данному факту возбудили уголовное дело, а прокуратура и Следком начали проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.