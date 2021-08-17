Житель Вязников во время застолья украл деньги с чужого банковского счета

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в полицию обратился 63-летний вязниковец, который рассказал, что с его банковской карты пропали деньги. По словам мужчины, карта находилась у его гражданской жены, однако женщина уверяла, что денег не тратила.

В ходе работы оперативникам удалось отследить путь, который проделали деньги жителя Вязников после списания со счета. По версии следствия, накануне супруга потерпевшего проводила время за бутылочкой спиртного со знакомым, который и воспользовался чужой картой. После задержания мужчина сознался в краже.

По словам задержанного, он дождался, пока женщина уснет, после чего взял карту и используя пин-код, который узнал еще раньше, перевел наличные с чужого счета на собственный, а потом обналичил деньги. К моменту задержания мужчина успел потратить всю сумму.

В настоящее время по факту кражи с банковского счета следователи возбудили уголовное дело, расследование продолжается.