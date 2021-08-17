На Меленковского браконьера заведено уголовное дело

Прокуратурой Меленковского района совместно с сотрудниками ОМВД России по Меленковскому району проведена проверка соблюдения законодательства о сохранении и использовании объектов животного мира. На озере Урвановское, расположенном в районе села Урваново, являющимся государственным природным комплексным заказником регионального значения «Окский береговой», обнаружили местного жителя, который с помощью лодки и сетей незаконно рыбачил и успел наловить 14 плотвичек и два окуня. В результате органом дознания в отношении рыбака возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.1 ст.256 УК РФ ( незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на особо охраняемых природных территориях). Ему грозит штраф до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.