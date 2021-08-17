Более 30 тысяч владимирцев получили бесплатные лекарства от коронавируса

Как сообщила начальник отдела организации медицинской помощи регионального Департамента здравоохранения Светлана Григорян, с начала года бесплатные лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции на дому получили 30832 жителя Владимирской области. В 2021 году область получила несколько траншей на общую сумму более 120 миллионов рублей, медицинские препараты закуплены и выдаются пациентам по мере необходимости. Сегодня уже заключены контракты на сумму 119,3 миллиона рублей, все лекарства по ним получены и распределены между больницами и поликлиниками региона. В прошлом году на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов, проходящих лечение в амбулаторных условиях, было направлено 109,9 миллионов рублей, из них 79,3 миллионов – из федерального бюджета.