Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2021 10:32

Во Владимирской области прожиточный минимум вырос на 499 рублей

Он составил 11 592 рубля
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума на 2022 год. Его размер составит 11592 рубля, для трудоспособного населения – 12635 рублей, для пенсионеров – 10045 рублей, для детей – 11576 рублей. По сравнению с прошлым годом, когда прожиточный минимум составлял 11093 рубля, он вырос на 499 рублей или 4,5 процента. Напомним, величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации региональных социальных программ, для оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и других установленных законодательством целей.