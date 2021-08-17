Во Владимирской области прожиточный минимум вырос на 499 рублей

Во Владимирской области установлена величина прожиточного минимума на 2022 год. Его размер составит 11592 рубля, для трудоспособного населения – 12635 рублей, для пенсионеров – 10045 рублей, для детей – 11576 рублей. По сравнению с прошлым годом, когда прожиточный минимум составлял 11093 рубля, он вырос на 499 рублей или 4,5 процента. Напомним, величина прожиточного минимума используется для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации региональных социальных программ, для оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, для формирования бюджета области и других установленных законодательством целей.