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Происшествия17 августа 2021 10:07

В Меленках водитель мопеда за пьяную езду приговорен к обязательным работам

Кроме того, мужчину лишили права управления транспортом на 2,5 года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Меленковский райсуд вынес приговор 32-летнему мужчине из числа местных жителей, который обвинялся в повторном управлении транспортом в состоянии опьянения.

Установлено, что в текущим летом, в июне, парень попался инспекторам ГИБДД за рулем мопеда после употребления спиртных напитков. Это подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. На тот момент молодой человек уже имел судимость за пьяную езду.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил любителя пьяной езды к 240 часам обязательных работ с лишением права управления транспортом на 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.