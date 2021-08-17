В Киржаче на улице 40 лет Октября сгорел легковой автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 03.14 диспетчерам Киржачского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о том, что на улице 40 лет Октября возле дома №15 горит легковой автомобиль.

К месту ЧП прибыли шесть огнеборцев на двух пожарных машинах. На тот момент легковушка горела открытым огнем. В результате пожар был ликвидирован на площади 4 квадратных метра, никто из людей не пострадал, а у машины выгорел моторный отсек.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.