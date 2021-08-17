Во Владимирской области 17 августа коронавирус диагностирован у 189 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 17 августа лабораторно подтверждено 189 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 27 случаев во Владимире, 24 - в Ковровском, 23 - в Гусь-Хрустальном районах. 19 заболевших в Муромском, по 12 - в Александровском, Вязниковском, Собинском районах, 10 случаев в Юрьев-Польском, 9 - в Кольчугинском, 8 - в Киржачском, по 7 - в Суздальском, Петушинском и Радужном, 4 - в Камешковском, по 3 - в Селивановском и Меленковском районах, 2 - в Гороховецком. \

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 46 641 случай заболевания (10 993 сл. в г. Владимире, 5468 сл. в Гусь-Хрустальном, 5006 сл. о. Муром, 3650 сл. в Ковровском, 2589 сл. в Александровском, 2546 сл. в Петушинском, 1921 сл. в Юрьев-Польском, 1986 сл. в Вязниковском, 1973 сл. в Кольчугинском, 1847 сл. в Суздальском, 1509 сл. в Киржачском, 1520 сл. в Собинском, 1307 сл. в Меленковском, 1076 сл. в Гороховецком, 1066 сл. в Камешковском, 898 сл. в Селивановском, 707 сл. в Судогодском, 579 сл. в г. Радужном).