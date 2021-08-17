На пожаре в Гусь-Хрустальном районе погиб мужчина

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

16 августа в 22.43 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Гусь-Хрустальный район, деревня Нечаевская, ул. Казарма, д.2. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела одна из квартир в двухквартирном деревянном жилом доме и кровля дома на площади 80 квадратных метров, - сообщили в региональном управлении МЧС.

На пожаре погиб 58-летний мужчина. По предварительной информации, в квартире, где начался пожар, временно проживал брат хозяйки данной жилплощади. Пожар мог возникнуть из-за непотушенного окурка. Возгорание обнаружили очевидцы, проезжавшие мимо на автомобиле, они вызвали пожарную охрану, а также разбудили жительницу соседней квартиры. Она успела покинуть загоревшийся дом самостоятельно.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава.