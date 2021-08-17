Девочке из Александрова собрали почти полтора миллиона рублей на протез руки

1 сентября 11-летняя Катя из города Александрова пойдет в школу с новым протезом, который стоит 1,4 миллиона рублей. В сборе средств на него активно принимали участие и жители Владимирской области.

Девочка родилась с недоразвитием правой руки. В 4 года она получила свой первый протез, но он был пластмассовый, малышка отказалась с ним ходить. Однажды по телевизору она увидела девушку с бионическим протезом. Тогда вместе с мамой они поехали в Москву на презентацию, где Катя смогла примерить бионический протез и поуправлять им. Девочка была в полном восторге.

Но купить дочке дорогостоящий современный протез родители не могли. Катя решила накопить на протез самостоятельно, откладывая на него все свои карманные деньги. .Родители обратились в благотворительный фонд “Альта”. За несколько месяцев необходимая сумма была собрана, и девочка получила долгожданный протез.

- У девочки современнейший биоэлектрический протез плеча с внешним источником энергии. Управляется он мышцами плеча с помощью двух датчиков, которые расположены внутри. Культеприемная гильза сделана в форме лепестков, которые будут раскрываться вместе с ростом руки девочки. Таким образом, протез будет «расти» вместе с ней, а значит его хватит надолго, – рассказывает автор протеза, врач травматолог-ортопед Антон Круглов.

По словам мамы девочки, они изначально не хотели, чтобы протез был похож на косметический, наоборот, хотели, чтобы он был яркий и дерзкий.

- Мы хотим поблагодарить всех, кто помогал в сборе средств для нашей дочери. Я знаю, что активное участие принимали и владимирцы. Спасибо! – говорит мама девочки. – Благодаря вам и новому протезу, у дочки появятся новые возможности, а может быть, откроются и новые способности.