Бывшего директора КЭМЗ отправили под домашний арест

На сайте Октябрьского районного суда города Владимира появилась информация о том, что бывшего генерального директора Ковровского электромеханического завода Владимира Лебедева отправили под домашний арест.

Ходатайство об этом поступило от следователя по особо важным делам Следственного комитета РФ по Владимирской области. Он попросил для Лебедева домашний арест в связи с тем, что в отношении бывшего гендиректора КЭМЗ возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями". По версии следствия, Владимир Лебедев в 2019 году сделал что-то соответствующее статье, в результате чего "причинил АО «КЭМЗ» ущерб в размере 30 462 823 рубля".

15 августа суд удовлетворил ходатайство следователя. Лебедеву избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток, то есть по 11 октября 2021 года включительно.