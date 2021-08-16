В ВлГУ прибавится 387 магистров и 22 аспирантов

В этом году во Владимирский госуниверситет на очную форму обучения на бюджет на программы магистратуры зачислено 387 человек: в головной вуз – 385, в Муромский институт (филиал) – 2. В числе самых популярных направлений среди абитуриентов: «Менеджмент», «Педагогическое образование (Менеджмент в образовании)», «Прикладная информатика». Кроме того, на бюджет зачислили 22 аспиранта. Приемная кампания ВлГУ продолжается. 14 августа завершается прием документов от поступающих на программы бакалавриата, специалитета на очный контракт по результатам дополнительных вступительных испытаний. 21 августа завершается прием документов от поступающих на программы магистратуры на очный контракт, 25 августа – завершение приема документов от поступающих на программы бакалавриата, специалитета на очный контракт: без вступительных испытаний, только по результатам ЕГЭ, а 6 сентября – завершение приема документов, необходимых для поступления в аспирантуру на очный и заочный контракт.