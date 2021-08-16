В Юрьев-Польском подрядчика наказали за нарушения при строительстве ФАПов

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в 2020 году прокуратурой Юрьев-Польского района производился контроль за ходом выполнения работ по строительству сельских фельдшерско-акушерских пунктов.

В Юрьев-Польском районе эти работы проводило ООО «Спектр» по договору, заключенному с «Облстройзаказчиком». При этом сроком выполнения работ было обозначено 31 декабря 2020 года.

Однако на этапе строительства надзорное ведомство фиксировало массу нарушений, в связи с чем «Спектру» не раз вносились предостережения. Стоит сказать, что подрядчики пытались исправить недостатки, на которые указывала прокуратура, однако в результате подрядчика было возбуждено дело об административном правонарушении за бездействие, повлекшее неисполнение контрактных обязательств.

Мировой суд Замоскворечного района Москвы, где находится «Спектр», оштрафовал фирму на 300 тысяч рублей.

Что касается самих ФАПов, то в настоящее время они сданы и уже введены в эксплуатацию.