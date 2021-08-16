Жительницу Владимирской области задержали в Тамбове за кражу денег пенсионеров

Фото: кадр оперативного видео. Предоставлено МВД России

Как сообщает МВД России, 29 июля на территории Тамбова «липовые» соцработники явились к 82 и 85-летним женщинам, у после визита которых бабушки не досчитались своих сбережений. «Соцработники» приходили под предлогом передачи продуктов и замены «старых» денег на «новые», отвлекали пожилых людей, и совершали кражи.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам получили оперативно значимую информацию, установили местонахождение подозреваемых и задержали их вместе с коллегами из ГИБДД на федеральной трассе Р-22.

В числе задержанных оказались 20-летний житель Астрахани, 22-летний житель Калининградской области и 35-летняя дама из Владимирской области. При ней же нашлась сумка с деньгами.

Кроме того, в машине подозреваемых были обнаружены и изъяты пистолет и нож, несколько сотовых телефонов, сим-карты, а также одежда для переодевания.

По данным фактам тамбовские полицейские возбудили уголовные дела, а всех троих обвиняемых, включая жительницу Владимирской области, на время следствия заключили под стражу.

В настоящее время оперативники располагают данными об их причастности к похожим преступлениям на территории Курской и Орловской областей.