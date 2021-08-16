В Вязниках торговали несанкционированным алкоголем

Вязниковской межрайонной прокуратурой совместно с сотрудниками полиции и департамента предпринимательства администрации Владимирской области по обращению местного жителя проведена проверка соблюдения законодательства в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как оказалось, ООО «УСЛУГА» продавала алкоголь без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность его производства и оборота. По данному факту прокурором в отношении руководителя общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов). По результатам его рассмотрения на виновное лицо наложен штраф в размере 10 тысяч рублей, изъятая продукция уничтожена.