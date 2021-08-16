Во Владимире прививки от коронавируса сделали около 20% горожан

По состоянию на 12 августа во Владимире первым компонентом вакцины от коронавируса привито 69187 человек. Оба компонента вакцины получили 53763 жителя города. Очереди на прививку в лечебных учреждениях города ожидают 5601 человека. Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 79350 доз вакцины. Сделать прививку можно, предварительно записаться на вакцинацию по телефонам лечебных учреждений:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).