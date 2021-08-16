Во Владимире в шести магазинах не соблюдали масочный режим

Сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии, в том числе совместно с сотрудниками УМВД России по городу Владимиру, Управления Роспотребнадзора по Владимирской области и Росгвардии продолжают ежедневные проверки соблюдения «антиковидных» мер работниками и посетителями объектов торговли, общественного питания и сферы услуг. С 9 по 15 августа проверили 55 предприятий потребительского рынка областного центра. Нарушения выявлены на 12 объектах. В том числе на 6 из них не соблюдался масочный режим. А всего с 1 января 2021 года сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии обследовали 1973 объекта. Из них на 429 объектах были выявлены нарушения.