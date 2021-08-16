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Общество16 августа 2021 15:02

Александровец задолжал 400 тысяч рублей из-за нарушения правил дорожного движения

У него накопилось 280 штрафов ГИБДД
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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На дороге сотрудники ГИБДД остановили машину, принадлежавшую должнику из Александровского района Владимирской области. Как оказалось, водитель нее раз нарушал правила дорожного движения и накопил 280 штрафов. Задолжав более 400 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель арестовал имущество должника и передал автомобиль на ответственное хранение специализированной организации, а также пояснил владельцу, что после принудительной реализации авто вырученные денежные средства будут направлены на погашение задолженностей. Проведенные исполнительные действия оказали влияние на должника, и, чтобы не лишиться автомобиля, уже через несколько дней мужчина погасил все штрафы.