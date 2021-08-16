Во Владимире таможня арестовала у фирмы-должника легковой автомобиль

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, решение Владимирской таможни о наложении ареста на имущество одного из акционерных обществ было принято в связи с тем, что у фирмы образовалась задолженность по таможенным платежам в размере более 1,5 миллионов рублей. Задолженность образовалась по причине того, что компания предоставила сведения о таможенной стоимости ввозимых товаров.

Получив санкцию прокурора, таможенники тут же арестовали легковой автомобиль «Фольсваген», принадлежащий должнику. Только после этого вся сумма долга была тут же выплачена.