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Общество16 августа 2021 14:19

Во Владимире таможня арестовала у фирмы-должника легковой автомобиль

Соответствующее решение санкционировал Владимирский транспортный прокурор
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, решение Владимирской таможни о наложении ареста на имущество одного из акционерных обществ было принято в связи с тем, что у фирмы образовалась задолженность по таможенным платежам в размере более 1,5 миллионов рублей. Задолженность образовалась по причине того, что компания предоставила сведения о таможенной стоимости ввозимых товаров.

Получив санкцию прокурора, таможенники тут же арестовали легковой автомобиль «Фольсваген», принадлежащий должнику. Только после этого вся сумма долга была тут же выплачена.