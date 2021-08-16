Во Владимирской области льготникам стали быстрее выдавать положенные лекарства

В регионе уменьшили сроки на получение льготных лекарств по отсроченным рецептам. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения при оказании медицинской помощи и лекарственном обеспечении» в соответствии с требованиями федерального законодательства. Если раньше рецепт на препарат, необходимый для оказания медицинской помощи, обслуживался в течение месяца со дня обращения пациента в аптечную сеть, то теперь – в течение десяти рабочих дней. Рецепты на лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии, отныне обслуживаются в течение 15 дней. Ранее этот срок также составлял месяц. Напомним, процедура обслуживания отсроченных рецептов на льготные препараты применяется в случае, когда в аптеках отсутствует лекарство, положенное пациенту.