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Общество16 августа 2021 13:28

Собинские коммунальщики заплатили два миллиона рублей долгов

Они задолжали деньги ресурсоснабжающей организации
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Судебные приставы Собинского района взыскали более двух миллионов рублей с местной компании, занимающейся оказанием жилищно-коммунальных услуг населению. В связи с тем, что муниципальное унитарное предприятие так и не приступило к погашению своих долгов перед энергокомпанией в целях принудительного взыскания, судебный пристав – исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий на движимое и недвижимое имущество должника, а также запрет по внесению изменений в ЕГРЮЛ. В результате коммунальщики оплатили долги в кратчайшие сроки полностью.