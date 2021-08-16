Собинские коммунальщики заплатили два миллиона рублей долгов

Судебные приставы Собинского района взыскали более двух миллионов рублей с местной компании, занимающейся оказанием жилищно-коммунальных услуг населению. В связи с тем, что муниципальное унитарное предприятие так и не приступило к погашению своих долгов перед энергокомпанией в целях принудительного взыскания, судебный пристав – исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий на движимое и недвижимое имущество должника, а также запрет по внесению изменений в ЕГРЮЛ. В результате коммунальщики оплатили долги в кратчайшие сроки полностью.