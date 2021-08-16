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Происшествия16 августа 2021 13:08

В Вязниках произошел крупный пожар в здании кальянной

Инцидент случился около полудня 16 августа на улице Ленина
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о горящей кальянной поступила диспетчерам Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона в 11.53. На место выехали пожарные расчеты.

Как выяснилось, площадь пожара в одноэтажном здании кальянной составляет 300 квадратных метров. В настоящее время тушение продолжается, существует угроза перехода огня на ближайшую аптеку.

В тушении задействовано одно звено газодымозащитников, на место прибыли 14 человек личного состава МЧС и четыре автоцистерны.

По информации регионального ГУ МЧС, по состоянию на 13.00 пожар локализован. Информация уточняется.