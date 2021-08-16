Во Владимире мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 17.30 в районе дома №62 по проспекту Ленина водитель автомобиля «Хендай», выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки» под управлением мужчины 1985 года рождения, который приближался к легковушке слева.

Удара избежать не удалось. В результате водителя мотоцикла прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи увезла в больницу с различными травмами.

По факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.