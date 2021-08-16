Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 августа 2021 11:11

В Собинке у наркоторговца обнаружили 26 свертков с запрещенным веществом

Расследование уголовного дела по факту сбыта наркотиков было завершено
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Собинского района передали в суд уголовное дело по обвинению 31-летнего местного жителя в торговле запрещенными веществами.

Мужчину задержали в ходе оперативных мероприятий. Во время досмотра оперативники обнаружили у него 26 свертков с неким веществом, в которых эксперты распознали синтетические наркотики общей массой 29,09 грамма.

Как было установлено в ходе следствия, наркотики планировалось сбывать на территории Владимирской области.

Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.