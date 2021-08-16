В Собинке у наркоторговца обнаружили 26 свертков с запрещенным веществом

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Собинского района передали в суд уголовное дело по обвинению 31-летнего местного жителя в торговле запрещенными веществами.

Мужчину задержали в ходе оперативных мероприятий. Во время досмотра оперативники обнаружили у него 26 свертков с неким веществом, в которых эксперты распознали синтетические наркотики общей массой 29,09 грамма.

Как было установлено в ходе следствия, наркотики планировалось сбывать на территории Владимирской области.

Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.